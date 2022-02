Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten

Betriebe klagen über Personalausfälle in der Omikron-Welle

Berlin: Immer mehr Menschen stecken sich in der aktuellen Omikron-Welle mit Corona an. Das Robert Koch-Institut meldet mit fast 218.000 Neu-Infektionen binnen eines Tages einen weiteren Höchststand. In vielen Betrieben fallen deshalb Mitarbeiter aus. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ergab, dass in einem Viertel der Unternehmen der Ausfall erheblich sei. Vier Prozent der befragten Unternehmen werten die aktuelle Lage sogar als kritisch. Die größten Engpässe gibt es demnach in der Gesundheitsversorgung sowie in der Transport- und Logistikbranche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 12:45 Uhr