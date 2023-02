Nachrichtenarchiv - 05.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten wechselnd bewölkt, ab und zu Sonne, im Westen stark bewölkt mit Schnee und Regen. Höchstwerte zwischen minus ein bis plus fünf Grad. In der Nacht in Ostbayern zeitweise klar, sonst weiterhin bewölkt, die Niederschläge lassen nach. Tiefstwerte plus ein bis minus zehn Grad. Die Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt und anfangs in Franken vereinzelte Schneeschauer. Ab Dienstag sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2023 16:00 Uhr