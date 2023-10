Das Wetter: wechselnd bewölkt, Höchstwerte bei Föhn bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise Regen, vor allem in Franken. Höchstwerte 12 bis 18, unter Föhneinfluss 19 bis 24 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf Alpengipfeln oberhalb 2000 Metern. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. In den nächsten Tagen teils länger Sonne. Morgen ab dem Nachmittag im Süden Regen möglich. Höchsttemperaturen 13 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 13:00 Uhr