Das Wetter: Wechselnd bewölkt, bis 13 Grad

Wirtschaftsminister kündigt umfangreichere Hilfen an

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Überbrückungshilfen in der Corona-Krise auch auf große Konzerne ausweiten. Nach einer virtuellen Konferenz mit etwa 40 Vertretern von Wirtschaftsverbänden kündigte er an, dass es künftig keine Obergrenzen mehr geben wird. Darüberhinaus wird laut Altmaier ein Härtefallfonds für Firmen eingerichtet, die bisher durch das Raster fallen. Der Bundeswirtschaftsminister will außerdem gemeinsam mit den Verbänden eine Strategie für eine Öffnung erarbeiten. Es sei von Verbänden nachvollziehbar beklagt worden, dass Ungewissheit mit das schwierigste in der derzeitigen Lage sei, sagte er weiter. Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vieler Einzelhandelsgeschäfte war zuletzt von Bund und Ländern noch einmal bis zum 7. März verlängert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 14:00 Uhr