Das Wetter: Wechselnd bewölkt, anfangs noch Schnee; Höchstwerte 1 bis 6 Grad

EU und USA gehen in Subventionsstreit aufeinander zu

Washington: Die Europäische Union und die USA wollen ein Abkommen über sogenannte kritische Mineralien schließen. Das haben US-Präsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen nach einem Treffen im Weißen Haus in Washington mitgeteilt. Die Mineralien werden gebraucht, um Elektrofahrzeuge zu bauen. Hintergrund ist der Streit um ein vom US-Kongress beschlossenes Gesetz, wonach grüne Technologien subventioniert werden, die in den USA hergestellt wurden. Mit dem geplanten Abkommen sollen nun auch in Europa geförderte oder verarbeitete kritische Mineralien berücksichtigt werden. Zuvor hatten die Europäer den USA deswegen Protektionismus vorgeworfen. Bundeskanzler Scholz sagte im Januar, er begrüße es, dass die USA Milliardensummen in den Klimaschutz investieren wollten. Anforderungen an bestimmte Produkte dürften jedoch nicht europäische Unternehmen diskriminieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 07:00 Uhr