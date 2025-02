Das Wetter: Wechselhaftes und nass-kalt bei 2 bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viele dichte Wolken und einige Regen- oder Schneeschauer. Vom Allgäu bis nach Niederbayern trocken und sonnig, später ab und zu Schauer. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 0 bis minus 6 Grad. Stellenweise Glätte. Morgen teils bewölkt, teils freundlich nur vereinzelt Schauer. Am Sonntag und Montag nach Nebel häufig Sonne, Höchstwerte zwischen 3 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 06:00 Uhr