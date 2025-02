Das Wetter: Wechselhaft, vereinzelt freundlich, in höheren Lagen Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen- oder Schneeschauer. Tiefstwerte 2 bis -4 Grad. Örtlich Glätte. Morgen vielerorts bewölkt und weitere Niederschläge, Richtung Alpen auch sonnige Abschnitte. Ab Samstag freundlicher. Tagsüber bis zu 10 Grad. In den Nächten Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 18:00 Uhr