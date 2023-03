Meldungsarchiv - 27.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Süden Regen und Schneeregen, später auch sonnige Abschnitte. Sehr windig. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht an den Alpen immer wieder Schneeregen und Schnee. Tiefstwerte um minus 1 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Teils sonnig, teils bewölkt und besonders am Donnerstag zeitweise Regen. Morgen 4 bis 9, in den folgenden Tagen 9 bis 16 Grad. In den Nächten plus 9 bis minus 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 12:00 Uhr