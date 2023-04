Meldungsarchiv - 17.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit nur kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Regen. in Böen lebhaft auffrischender Wind. Tageshöchstwerte 7 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Wenig Änderung bei 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2023 10:00 Uhr