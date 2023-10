Das Wetter: Wechselhaft und vereinzelt Regen bei 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselhaft mit meist nur etwas Sonne, vereinzelt fällt Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, mitunter klar und örtlich Nebel. Es kühlt ab auf 12 bis 6 Grad. Morgen und am Samstag windig, wechselhaft und vereinzelt Regen, in Unterfranken regnet es öfter. Am Sonntag ein Sonne-Wolken-Mix bei nur noch geringer Schauerneigung. Höchstwerte bis 22, Tiefstwerte nachts bei 6 Grad. Für die Alpengipfel über 2000 Meter gilt ab Morgenfrüh eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen oder Orkanböen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 15:00 Uhr