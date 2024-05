Das Wetter: Wechselhaft und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur in der Mitte und im Norden Bayerns bewölkt und vereinzelt Regen. Gegen Abend sind auch andernorts Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Morgen und an Pfingstmontag Wolken und teils längere sonnige Abschnitte, örtlich auch Schauer und Gewitter. Am Dienstag weiterhin wechselhaft. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 12:00 Uhr