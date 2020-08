Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Immer wieder, teils kräftige Schauer und Gewitter und nur wenig Sonne bei schwül-warmen 21 bis 27 Grad. Morgen vor allem in der Nordosthälfte weitere Schauer und Gewitter, am Sonntag heiter, der Montag wird wechselhaft. Tagsüber zwischen 21 und 30 Grad, in den Nächten 17 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 06:00 Uhr