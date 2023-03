Das Wetter: Wechselhaft, örtlich Schnee oder Regen, bis 6 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Minister pochen auf schnellen Ausbau der Digitalisierung

Meseberg: Die Bundesregierung will den Ausbau der Digitalisierung schnell vorantreiben. Das haben die zuständigen Minister am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg mitgeteilt. Wie Bauministerin Geywitz erklärte, soll es noch in diesem Jahr möglich gemacht werden, Bauanträge online einzureichen, später sollen sie dann auch digital bearbeitet werden können. Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, in Deutschland dauere die Bauplanung zu lange, was die Kosten in die Höhe treibe. Verkehrsminister Wissing betonte, die Fördermittel für den Breitbandausbau würden - so wörtlich - "massiv abgerufen". Die Wirtschaft investiere Rekordsummen in den Ausbau der Kommunikationsnetze. Nach den Worten des FDP-Politikers muss die digitale Erhebung von Daten künftig immer Vorrang vor Papier haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 12:00 Uhr