Das Wetter: Wechselhaft, örtlich Regen bei 18 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen meist sonnig, nach Osten zu wechselhaft, im östlichen Oberbayern vereinzelt Regen. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Nachts klar oder nur locker bewölkt und Abkühlung auf 11 Grad. Und die Aussichten bis zum Dienstag: In den kommenden tagen oft sonnig, an den Alpen und in den Mittelgebirgen örtlich Schauer, 23 bis 28 Grad.

