Meldungsarchiv - 26.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Zwischendurch Schauer und Gewitter und mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht zeitweise klar, dann wieder Wolken bei 12 bis 6 Grad. Morgen an den Alpen freundlich, sonst wenig Änderung. Am Freitag insgesamt freundlicher, Samstag wieder unbeständig, aber etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 16:00 Uhr