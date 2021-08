Das Wetter: Wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen - Unwetterwarnung für Nordwesten Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachmittags wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen, zwischendurch etwas Sonne. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Nordwesten von Niederbayern. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Auch in der Nacht kann es regnen bei etwa 11 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen Sonne und Wolken. Gelegentlich etwas Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 13:00 Uhr