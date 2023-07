Meldungsarchiv - 26.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Zwischendurch gewittriger Regen. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. Die Aussichten: Morgen an den Alpen Wetterbesserung, sonst weiter oft bewölkt, besonders in Nordbayern noch Schauer. Höchstwerte 17 bis 23, am Freitag recht freundlich mit vereinzelten Schauern oder Gewittern, bei 21 bis 27 Grad. Am Samstag unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 07:00 Uhr