Das Wetter: Wechselhaft mit Starkregen, bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 20.08.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Stark- und ergiebigem Dauerregen, der am östlichen Alpenrand bis zum Nachmittag anhalten kann. Sonst ist es heute überwiegend stark bewölkt, zeitweise Regen oder Schauer, örtlich auch Gewitter. Im Westen Bayerns zwischendurch etwas Sonne. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen überwiegend sonnig, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad, tagsüber 22 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 06:15 Uhr