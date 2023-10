Das Wetter: Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, Höchstwerte bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, mit Wolken und teils längeren sonnigen Abschnitten. Zum Abend hin in Südbayern gebietsweise Regen. Im Norden Frankens lebhafter Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt oberhalb von 2000 Metern vor Orkanböen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächten Tagen ist es meist freundlich, am Montag im Westen auch Schauer möglich. Höchsttemperaturen erreichen 12 bis 19 Grad. In den Nächten kühlt es bis auf 2 Grad ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 06:00 Uhr