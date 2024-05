Das Wetter: Wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gibt es vielerorts einen Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. In der Nacht teils bewölkt, teils klar, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen und am Pfingstmontag viele Wolken und teils längere sonnige Abschnitte, örtlich Schauer und Gewitter. Am Dienstag weiterhin wechselhaft. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 15:00 Uhr