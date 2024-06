Das Wetter: Wechselhaft mit Sonne, maximal 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, sonst oft auch sonnig, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. In der Nacht vielerorts klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Zum Wochenstart mehr Sonnenschein, ab Dienstagnachmittag vielerorts lokale Schauer und Gewitter möglich. 22 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 06:00 Uhr