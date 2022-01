Das Wetter: Wechselhaft mit Schneeregen, bei 1 bis 4 Grad

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, zunächst mit zeitweisen Schnee- oder Schneeregenschauern, die sich am Nachmittag allmählich legen. Höchstwerte 1 bis 4 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bleibt es wolkig mit gelegentlichen Schneeschauern. Ähnlich auch am Samstag. Am Sonntag bewölkt, aber meist trocken. Temperaturen erreichen maximal minus 2 bis plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 06:00 Uhr