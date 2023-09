Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Gewittern, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Schauer und Gewitter, besonders im Süden. Zwischendurch ab und zu Sonnenschein. Höchstwerte bis 25 Grad. In der Nacht lockert es im Norden auf, im Süden bleibt es regnerisch. Tiefsttemperaturen um 14 Grad. Morgen ähnlich, am Freitag in den Alpen letzte Schauer, sonst freundlich. Am Samstag in ganz Bayern viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 12:00 Uhr