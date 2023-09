Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Gewittern, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Besonders im Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Nordbayern zunehmend freundlich, im Süden bewölkt, in Alpennähe zeitweise Regen. Am Freitag nur noch an den Alpen vereinzelt Schauer, sonst freundlich bei 19 bis 27 Grad. In den Nächten 14 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 10:00 Uhr