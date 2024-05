Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens meist bewölkt, sonst teils sonnig, teils bewölkt. Nördlich der Donau und an den Alpen sind Schauer und örtlich kräftige Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht lassen die Schauer nach, örtlich Nebel bei 11 bis 6 Grad. Und die Aussichten: Von morgen bis zum Mittwoch erst sonnig, am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 15:00 Uhr