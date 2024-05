Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens überwiegend bewölkt, sonst auch sonnige Abschnitte. Vereinzelt Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht aufklarend, Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen oft sonnig, später lokale Schauer und Gewitter. Am Dienstag und Mittwoch, unbeständig bei Höchstwerten von 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 12:00 Uhr