Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern; um 15 Grad

Nach Grubenunglück in Polen sind alle zehn Bergleute tot

Warschau: In Polen sind nach dem Grubenunglück am Samstag vier weitere tote Bergleute geborgen worden. Das hat der Betreiber des Bergwerks in Oberschlesien mitgeteilt. Damit sind alle zehn Arbeiter tot, die nach der Erschütterung vermisst worden waren. Es war bereits das zweite Unglück binnen weniger Tage in Schlesien. In einem Bergwerk derselben Firma hatte es vor einer Woche Methangas-Explosionen gegeben, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2022 09:45 Uhr