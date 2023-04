Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern, bis 15 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen EU bringt 1.000 ihrer Bürger aus dem Sudan in Sicherheit

Brüssel: Die EU hat bereits mehr als 1.000 ihrer Bürger aus dem umkämpften Sudan in Sicherheit gebracht. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einer komplexen und gleichzeitig erfolgreichen Aktion. Er mahnte aber, die lokale Bevölkerung nicht zu vergessen. Was in dem Land passiere, sei eine große Katastrophe. An der Evakuierung aus dem Sudan waren auch Bundeswehrmaschinen beteiligt. Sie allein flogen etwa 300 Menschen aus - darunter war die Hälfte aus Deutschland. Die ersten von ihnen sind inzwischen in Berlin eingetroffen. Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Bei den Gefechten wurden nach UN-Angaben bereits mehr als 420 Menschen getötet und 3.700 verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 12:00 Uhr