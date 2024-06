Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern bei 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei lebhaften Winden mit ein paar gewittrigen Regenfällen. Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad. In der Nacht anfangs noch gebietsweise Regen, der aber nachlässt. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Die Woche startet oft bewölkt, zeitweise regnerisch und windig. In der Nacht 14 bis 10, tagsüber 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 17:00 Uhr