Das Wetter: Wechselhaft mit Schauern

Weitere Warnstreiks im ÖPNV geplant

Bremen: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs sind heute wieder Warnstreiks geplant. Diese sollen in Bremen und Niedersachsen stattfinden. In den kommenden Tagen sind auch andere Bundesländer betroffen, am Freitag soll es in Bayern Aktionen geben - betroffen sind vor allem Buslinien. Die Gewerkschaft Verdi will einen bundesweiten Tarifvertrag für die Beschäftigten der 130 ÖPNV-Unternehmen durchsetzen. Die Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Der davon unabhängige Tarifstreit im öffentlichen Dienst könnte heute im Bamberger Klinikum für Probleme sorgen. Verdi hat die Beschäftigten der Sozialstiftung zu einer Kundgebung aufgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 06:00 Uhr