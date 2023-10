Das Wetter: Wechselhaft mit Regen, Höchstwerte 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen, zunehmend windig. Ab dem Nachmittag in Nordbayern abklingende Regenfälle bei 16 bis 21 Grad. In der Nacht an den Alpen noch Regen. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern. Montag und Dienstag überwiegend freundlich und trocken, 7 bis 14 Grad. In der Nacht bis minus 2 Grad.

