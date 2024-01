Das Wetter: Wechselhaft mit Regen bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Es regnet zeitweise, der Regen lässt aber im Laufe des Nachmittags nach. Besonders im Süden immer wieder sonnige Abschnitte. Sehr windig, örtlich mit stürmischen Böen bei 6 bis 10 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Regen in der Rhön, dem Frankenwald, dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald. In der Nacht kaum noch Regen und Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen vielerorts trocken. Am Wochenende trüb mit Regen, später Schnee. Höchstwerte zunächst 2 bis 9, am Sonntag nur noch -3 bis +2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2024 09:45 Uhr