Das Wetter: Wechselhaft mit Gewittern bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit vereinzelten Schauern oder Gewittern, Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht gebietsweise länger klar, aber örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen freundlich, am Montag vereinzelt teils kräftige Schauer und Gewitter. Dienstag regnerisch. Höchstwerte 19 bis 25, am Dienstag bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 15:00 Uhr