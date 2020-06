Das Wetter: Wechselhaft, im Süden Regen

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Wolken mit freundlichen Abschnitten, vereinzelt Schauer oder Gewitter, südlich der Donau örtlich auch länger anhaltender Regen. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. In der Nacht nur noch einzelne Schauer, Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Ab Sonntag vielerorts freundlich mit längerem Sonnenschein. Höchstwerte 18 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 13:00 Uhr