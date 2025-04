Das Wetter: Wechselhaft, gebietsweise Regen, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und zeitweise Regen bei 10 bis 16 Grad. In der Nacht locker bewölkt bis klar und örtlich Nebel, weiter südlich auch Regen bei 9 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden Bayerns Sonne und Wolken. In der Mitte und im Süden wolkig, an den Alpen teils leichter Regen. Am Nachmittag lockert es auf. Am Sonntag und Montag sonnig bei 12 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 06:00 Uhr