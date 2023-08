Das Wetter: Wechselhaft bei 27 bis 32 Grad

Die Vorhersage für den Freistaat: Wechsel aus Sonne, Regen und zum Teil kräftigen Gewittern bei 27 bis 32 Grad. Auch in der Nachts Gewitter und Regen. Morgen und in den nächsten Tagen immer wieder Regen und Gewitter, in Südbayern auch länger anhaltend. Es wird kühler, morgen 22 bis 27, Sonntag und Montag nur noch 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 11:00 Uhr