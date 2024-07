Das Wetter: wechselhaft bei 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten überwiegen die Wolken, südlich der Donau gibt es auch längere sonnige Abschnitte, dazwischen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen und am Samstag meist freundlich, später am Samstag einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis 30 Grad. Am Sonntag Wolken, Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 06:00 Uhr