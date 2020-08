Das Wetter: wechselhaft bei 16 bis 19 Grad

Bayern führt befristete Maskenpflicht im Schulunterricht ein

München: Zum Start des neuen Schuljahres in Bayern gilt an den weiterführenden Schulen eine zeitlich befristete Maskenpflicht im Unterricht - und zwar für Schüler und Lehrer. Darauf hat sich die Staatsregierung mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter bei einem Spitzentreffen in München geeinigt. Die Regelung soll erst einmal für zwei Wochen gelten - ausgenommen sind Grundschüler. Sollte es nach dieser Zeit in einer Region hohe Corona-Fallzahlen geben, kann die Maskenpflicht dort verlängert oder neu verhängt werden. Laut Ministerpräsident Söder geht es darum, Schutz und Sicherheit zu gewährleisten - aber auch, den Bildungsauftrag zu erfüllen. Für alle Schularten und Altersklassen gilt weiterhin, dass man einen Mund-Nasen-Schutz in Bus und Bahn, auf dem Schulweg, auf Schulgängen, Toiletten und dem Pausenhof tragen muss. Das neue Schuljahr in Bayern beginnt morgen in einer Woche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 14:45 Uhr