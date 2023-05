Das Wetter: Wechselhaft bei 12 bis 21 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainischer Präsident Selenskyj ist in Berlin eingetroffen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist erstmals seit dem russischen Angriff auf sein Land nach Deutschland gereist. In der Nacht twitterte er, dass er in Berlin angekommen sei. Das offizielle Besuchs-Programm ist zwar noch nicht bekannt. Es wird aber erwartet, dass der Gast aus Kiew von Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz empfangen wird. Ein wichtiges Thema dürfte das neue Rüstungspaket für die Ukraine sein; Deutschland hatte gestern weitere militärische Unterstützung im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Gestern hatte Selenskyj in Rom führende Politiker sowie Papst Franziskus getroffen.

