Das Wetter: Wechselhaft bei 1 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen immer wieder Schneeregen und Schnee. Sonst teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. In der Nacht nur an den Alpen weiter Schneeregen und Schnee, Tiefstwerte 0 bis minus 4 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Teils sonnig, teils bewölkt. Zunächst nur wenig Schnee oder Regen, am Donnerstag regnet es öfter. Morgen 4 bis 9, in den folgenden Tagen 9 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 14:45 Uhr