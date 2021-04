Das Wetter: Wechselhaft, ab morgen wieder milder

Putin und Merkel sprechen über Eskalation in der Ostukraine

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat mit Russlands Präsidenten Putin über den Konflikt in der Ost-Ukraine gesprochen. Moskau teilte im Anschluss an das Telefonat mit, beide Regierungschefs seien - Zitat - "besorgt über die Eskalation" im Südosten der Ukraine. Außerdem warf der Kreml der ukrainischen Regierung Provokationen vor, welche die Lage an der Front verschärfen würden. Die Ukraine und westliche Regierungen machen hingegen Russland für zuletzt wieder aufgeflammten Kampfhandlungen zwischen ukrainischen Kräften und prorussische Separatisten verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj will heute die Frontlinie im Osten des Landes besuchen. Selenskyj plane, zu den Stellungen zu fahren, an denen der vereinbarte Waffenstillstand in den vergangenen Tagen systematisch verletzt wurde, teilte die Regierung in Kiew mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2021 16:00 Uhr