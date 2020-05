Das Wetter: wechselhaft, 10 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich teils wolkig. Vor allem im Norden und an den Alpen Schauer. Weiterhin windig bei 10 bis 16 Grad. In der Nacht an den Alpen Schauer, sonst klar bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen freundlich und trocken. Zu Wochenbeginn wechselhaft mit Sonne und einzelnen Schauern. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 9 und 4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 09:15 Uhr