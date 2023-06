Das Wetter: Warnung vor schwerem Gewitter in Südbayern

Meldungsarchiv - 22.06.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Nachts gebietsweise Regen und kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell in Oberbayern und Niederbayern vor schwerem Gewitter. Es kann heftigen Starkregen, Blitzschlag, Hagel und orkanartige Böen geben. Im Laufe der Nacht Wetterberuhigung bei 18 bis 13 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und gebietsweise schauerartige, örtlich gewittrige Regenfälle und lebhafter Wind. Am Wochenende weitgehend trocken und überwiegend sonnig bei 22 bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 21:15 Uhr