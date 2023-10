Das Wetter: Vorübergehend Regen, später aufklarend; Tiefstwerte 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends Sonne und Wolken, in Franken teils gewittrige Regenfälle. Nachts auch im übrigen Bayern vorübergehend Regen. Von Norden her aufklarend. Temperaturrückgang auf 12 bis 6 Grad. In den nächsten Tagen oft sonnig. Nachts 10 bis 3 Grad. Tagsüber 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 17:00 Uhr