Das Wetter: Vorsicht starkes Tauwetter im Allgäu und am Alpenrand

Höchststrafe für rechtsextremen Mord an Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke

Frankfurt am Main: Gut eineinhalb Jahre nach dem rechtsextremen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat das Oberlandesgericht Frankfurt den Täter zur höchstmöglichen Strafe verurteilt. Die Richter verhängten gegen den Hauptangeklagten Stephan Ernst lebenslange Haft und stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Das Gericht sprach den 47-Jährigen zugleich vom Vorwurf des versuchten Mordes an einem irakischen Asylbewerber frei. Aus diesem Grund hat die Bundesanwaltschaft inzwischen Revision angekündigt. Außerdem will sie vom Bundesgerichtshof den Freispruch des Mitangeklagten Markus H. von der Mittäterschaft am Lübcke-Mord überprüfen lassen. Er wurde nur wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 17:00 Uhr