Das Wetter: Vor allem in höheren Lagen Sonne, maximal 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag besonders in höheren Lagen der Mittelgebirge und in Alpennähe freundlich. Die Höchstwerte erreichen -2 bis +7 Grad. In der Nacht in den Niederungen Nebel oder Hochnebel. Es kühlt auf -2 bis -9 Grad ab. Auch morgen setzt sich hier und da die Sonne durch, später im nördlichen Franken auch gefrierender Regen oder Schnee möglich. Donnerstag und Freitag oft bewölkt oder trüb. Höchstwerte -1 bis +7 Grad. In den Nächten Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 15:00 Uhr