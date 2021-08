Das Wetter: Vor allem im Süden viel Regen

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: heute vor allem im Süden windig und viel Regen, später auch Gewitter. Für den Alpenrand und das Alpenvorland warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht bleibt es nass bei Tiefstwerten um elf Grad. Morgen nur noch im Süden und Osten gebietsweise Regen, in Franken sonnige Abschnitte. Ab Mittwoch trocken und freundlicher, ab Donnerstag viel Sonne und wieder wärmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 11:45 Uhr