Das Wetter: vor allem im Süden Schnee, oft Frost

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, vor allem im Süden Schnee bei Werten zwischen -3 und +3 Grad. Im Norden recht windig. In der kommenden Nacht fällt nur noch an den Alpen Schnee, die Temperaturen sinken bis auf -5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen scheint im Norden die Sonne, im Süden mehr Wolken. Am Dienstag und Mittwoch überall Sonnenschein. Tagsüber bleiben die Temperaturen meist unter null Grad, nachts bis -12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 10:00 Uhr