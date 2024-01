Das Wetter: Vor allem im Süden Schnee, Höchstwerte -3 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, vor allem im Süden fällt Schnee, in niedrigeren Lagen auch Regen. Im Norden wird es windig. Die Höchstwerte heute: -3 bis + 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden meist freundlich, im Süden mehr Wolken. Am Dienstag und Mittwoch vielerorts Sonne; die Temperaturen bleiben meist unter Null, in den Nächten -5 bis -12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 06:30 Uhr