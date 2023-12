Das Wetter: Vor allem an den Alpen Regen, Höchstwerte 4 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen regnerisch, sonst kurze freundliche Abschnitte und nur vereinzelte Schauer bei 4 bis 13 Grad. Für das Allgäu gilt eine Warnung vor Hochwasser und Überschwemmungen wegen des Tauwetters. In der Nacht gebietsweise Regen, vor allem am westlichen Alpenrand, 8 bis 3 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen viele Wolken und zeitweise Regen bei 2 bis 11 Grad. In den Nächten 7 bis 2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 14:45 Uhr